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Семенов: завершать карьеру, конечно же, не планирую

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Российский защитник Андрей Семенов заявил, что не планирует завершать карьеру после ухода из “Ахмата”.
Фото: "Чемпионат"
– Пока ничего в планах нет. Будет понятно через неделю. Завершать карьеру, конечно же, не планирую.

Напомним, сегодня, 29 мая, стало известно о том, что защитник Андрей Семенов покинул грозненский “Ахмат” на правах свободного агента. За клуб из Чеченской Республики российский футболист выступал с 2014 года. В общей сложности за грозненцев он провел 289 официальных матчей.

Источник: “Матч ТВ”

Андрей Семенов Ахмат
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