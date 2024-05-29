– Пока ничего в планах нет. Будет понятно через неделю. Завершать карьеру, конечно же, не планирую.
Напомним, сегодня, 29 мая, стало известно о том, что защитник Андрей Семенов покинул грозненский “Ахмат” на правах свободного агента. За клуб из Чеченской Республики российский футболист выступал с 2014 года. В общей сложности за грозненцев он провел 289 официальных матчей.
Источник: “Матч ТВ”
Семенов: завершать карьеру, конечно же, не планирую
Российский защитник Андрей Семенов заявил, что не планирует завершать карьеру после ухода из “Ахмата”.
Фото: "Чемпионат"