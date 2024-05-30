"Решения принимает Алексей. Сейчас на кону игра за медали, все мысли только об этом", - цитирует Шпинёва "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Аталанта" заинтересована в переходе вингера "Болоньи" Риккардо Орсолини и может включить в сделку Алексея Миранчука, чтобы сбить цену на игрока. В завершившемся сезоне российский полузащитник провёл за итальянский клуб 41 матч и отметился 4-мя забитыми мячами и 12-ю результативными передачами. Миранчук стал обладателем трофея Лиги Европы, благодаря победе над "Байером" (3:0) в финальном матче турнира.
Агент Шпинёв высказался о возможном переходе Алексея Миранчука в "Болонью"
Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука, высказался о возможном переходе своего клиента в "Болонью".
Фото: Global Look Press