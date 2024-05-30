"Этим летом или зимой контракт Марина с "Оренбургом" не истекает. В следующем сезоне он с нами", - приводит слова Андреева "СЭ".
Джимми Марин, играющий на позиции левого крайнего форварда, выступает за "Оренбург" с лета 2022 года. По информации Transfermarkt, его контракт с клубом рассчитан до 30 июня этого года. В минувшем сезоне 26-летний костариканец провел за оренбуржцев 37 матчей, забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи.
Спортивный директор "Оренбурга": в следующем сезоне Марин с нами
Спортдиректор "Оренбурга" Дмитрий Андреев заявил, что вингер Джимми Марин проведет в клубе минимум еще один сезон.
Фото: ФК "Оренбург"