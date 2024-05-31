"Не думаю, что он нуждается в моих советах. Я за него очень рад. Если нужно помочь в бытовых вопросах или познакомить с моими друзьями, я готов", - цитирует Семака "Матч ТВ".
Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов в ближайшее время перейдёт в "ПСЖ" за 20 миллионов евро. В завершившемся сезоне-2023/2024 вратарь провёл 30 матчей за "быков" во всех турнирах, пропустил 27 мячей и сохранил свои ворота "сухими" в 11-ти встречах. Главный тренер "Зенита" Сергей Семак выступал за французский "ПСЖ" в сезоне-2005/2006 - на счету Сергея Семака 26 матчей и одним забитый мяч в составе парижан.
Семак: если нужно помочь Сафонову в бытовых вопросах или познакомить с моими друзьями, я готов
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что готов помочь голкиперу "Краснодара" Матвею Сафонову с адаптацией в "ПСЖ".
Фото: ФК "Зенит"