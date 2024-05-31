По информации источника, в ЦСКА недовольны работой главного тренера Владимира Федотова и руководство может отправить специалиста в отставку.
По итогам сезона-2023/2024 московский ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 48 очков в 30-ти встречах. Команда Владимира Федотова вылетела из Кубка России, уступив в финале Пути РПЛ петербургскому "Зениту" в серии послематчевых пенальти (1:1, 4:5 -пен.).
Ранее Владимир Федотов работал в "Урале", "Оренбурге" и "Сочи". Российский специалист был назначен главным тренером московского ЦСКА летом 2022 года.
Источник: "Матч ТВ".
"Матч ТВ": в ЦСКА недовольны работой Федотова, тренер может быть отправлен в отставку
Московский ЦСКА может отправить главного тренера Владимира Федотова в отставку.
Фото: ПФК ЦСКА