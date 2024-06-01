"Состав ЦСКА чем-то уступает составу "Зенита"? Не думаю, что чем-то уступает. У нас тоже собраны качественные игроки. Если летом ещё усилимся, то будем бороться", - заявил Файзуллаев.
В прошедшем сезоне "армейцы" набрали 48 очков и заняли шестое место в российском чемпионате - худший турнирный результат среди московских клубов. Выше "красно-синих" оказались "Спартак" (50 очков), "Локомотив" (53) и "Динамо" (56). "Зенит" с 57-ю очками завоевал золотые медали, вырвав чемпионский титул у "Динамо" и "Краснодара" в последнем 30-м туре, подопечные Сергея Семака одержали волевую победу над "Ростовом" (2:1). Для клуба с берегов Невы это чемпионство стало шестым подряд и девятым в истории чемпионата России.
Источник: "Матч ТВ"
Файзуллаев: состав ЦСКА чем-то уступает составу "Зенита"? Не думаю, что чем-то уступает
Фото: ЦСКА