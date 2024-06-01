По информации источника, в шорт-листе есть вратарь из чемпионата Болгарии Хидает Ханкич. Кандидату 29 лет, рост 1,87 метра, привлекался в сборную Боснии, играет в болгарском "Ботеве". В 19 последних матчах Ханкич десять раз играл на ноль, пропустил 16 мячей. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 500 тысяч евро.
Второй кандидат на место в воротах ростовчан - 25-летний голкипер душанбинского "Истиклола" Рустам Ятимов, родился в Нижнем Новгороде, но играет за сборную Таджикистана. В текущем сезоне семь раз выходил на матчи, в которых пропустил четыре мяча, трижды оставлял ворота в неприкосновенности. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt составляет 1,2 миллиона евро.
Третий в списке ростовчан — голкипер "Чайки" Богдан Москвичев, игрок молодёжной сборной России. Принадлежит "Зениту", в текущем сезоне сыграл 11 матчей, пропустил 14 мячей и провел четыре "сухих" игры.
Вероятность того, что клуб приобретёт как минимум двоих из этого списка, достаточно велика, уточняет источник. После окончания российского чемпионата "Ростов" покинул голкипер Сергей Песьяков, под вопросом продление контракта второго вратаря Никиты Медведева.
Источник: "РБ Спорт"
Источник: "Ростов" составил список из трех голкиперов на трансфер
"Ростов" составил список из трех голкиперов, одного или двух из которых планирует купить в предстоящее летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Ростов"