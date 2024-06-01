"Не верю в это, он и сам туда не пойдет. Вряд ли Карпину будет интересен "Бешикташ". В России у него все хорошо, все понятно. В Турции много суеты, там вообще все по-другому. Не думаю, что Карпина это заинтересует", - сказал Булыкин.
Журналист Иван Карпов сообщил, что турецкий "Бешикташ" включил главного тренера "Ростова" и сборной России Валерия Карпина в свой шорт-лист специалистов, которые могут возглавить клуб. В списке также оказались Нури Шахин из "Боруссии Д" и Ван Боммель из "Антверпена". Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин, комментируя новости, выразил уверенность, что Карпин останется в Ростове-на-Дону.
В настоящее время Валерий Карпин совмещают работу в "Ростове" и сборной России, ростовчане в минувшем сезоне набрали 43 очка и заняли 7 место в Российской Премьер-Лиге.
Источник: "РБ Спорт"
Булыкин: вряд ли Карпину будет интересен "Бешикташ"
Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал новости о том, что "Бешикташ" интересуется российским тренером Валерием Карпиным.
Фото: РИА Новости