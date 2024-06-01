"В последние недели был интерес из России к Шахриару, за ним наблюдают, но пока ничего конкретного. Моганлу было бы интересно поиграть в РПЛ", - рассказал агент футболиста Эмануэль Курто.
В сообщении не уточняется, какие именно клубы РПЛ интересуются нападающим. Шахрияр Моганлу забил в чемпионате Ирана 17 голов и сделал три голевые передачи, 29-летний форвард играет за сборную Ирана. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 900 тысяч евро.
Источник: "РБ Спорт"
Источник: клубы РПЛ интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Ирана, который стоит 900 тысяч евро
Клубы Российской Премьер-Лиги наблюдают за нападающим иранского "Сепахана" Шахрияром Моганлу, который стал лучшим бомбардиром в чемпионате Ирана.
Фото: Metaratings