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Источник: клубы РПЛ интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Ирана, который стоит 900 тысяч евро

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Клубы Российской Премьер-Лиги наблюдают за нападающим иранского "Сепахана" Шахрияром Моганлу, который стал лучшим бомбардиром в чемпионате Ирана.
Фото: Metaratings
"В последние недели был интерес из России к Шахриару, за ним наблюдают, но пока ничего конкретного. Моганлу было бы интересно поиграть в РПЛ", - рассказал агент футболиста Эмануэль Курто.

В сообщении не уточняется, какие именно клубы РПЛ интересуются нападающим. Шахрияр Моганлу забил в чемпионате Ирана 17 голов и сделал три голевые передачи, 29-летний форвард играет за сборную Ирана. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 900 тысяч евро.

Источник: "РБ Спорт"

Шахрияр Моганлу
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