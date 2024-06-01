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Сперцян: с Ивичем "Краснодар" прибавил в дисциплине

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Атакующий хавбек "Краснодара" Эдуард Сперцян ответил на вопрос о сильном качестве сербского экс-главного тренера "быков" Владимира Ивича.
Фото: ФК "Краснодар"
- Сильное качества Ивича? Думаю, дисциплина. В этом компоненте мы прибавили с ним, - передаёт слова Сперцяна "РБ Спорт".

47-летний сербский специалист Владимир Ивич в январе 2023 года занял должность главного тренера "Краснодара". В марте 2024 года контракт со специалистом был расторгнут после неудачного старта весенней части сезона, к этому моменту чёрно-зелёные находились на второй строчке турнирной таблицы Российской премьер-лиги.

Под руководством сменившего Ивича Мурада Мусаева "быки" набрали 17 очков в 10 матчах РПЛ и завоевали серебряные медали, до последнего тура сохраняя шансы на чемпионство.

Краснодар Владимир Ивич Эдуард Сперцян
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