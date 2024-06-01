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Metaratings: французские клубы интересуются люксембургским хавбеком "Спартака" Мартинсом

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По данным СМИ, опорный полузащитник московского "Спартака" Кристофер Мартинс стал объектом трансферного интереса из Франции.
Фото: РПЛ
27-летний опорный полузащитник московского "Спартака" и сборной Люксембурга Кристофер Мартинс Перейра интересен нескольким французским клубам, сообщают СМИ.

По данным источника, руководство красно-белых готово рассматривать трансферные предложения по этому футболисту. Сообщается, что сам Кристофер Мартинс при этом не хотел бы уходить из "Спартака".

Футболист перешёл в московский клуб из швейцарского "Янг Бойз" на правах аренды в январе 2022 года, его трансфер был выкуплен в июле 2022 года, сумма трансферной компенсации составила 7 миллионов евро. В текущем сезоне на счету Мартинса 37 матчей за "Спартак" во всех турнирах, 5 забитых мячей и 4 результативных паса.

Источник: Metaratings.ru

Лига 1 Спартак Мартинс Перейра Российские трансферы
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