"Контракт Даниила с "Локомотивом" закончился 31 мая. Даниил получил уведомление", - передаёт слова Шпинева "СЭ".
Напомнил, что Даниил Худяков дебютировал в РПЛ в матче с подмосковными "Химками", выйдя на поле на 54-й минуте после удаления Маринато Гильерме.
Отметим, что в еврокубках российский голкипер дебютировал в возрасте 17 лет, 10 месяцев и 16 дней, тем самым обновив рекорд по возрасту дебюта в основной части еврокубков. Ранее данное достижение принадлежало вратарю московского ЦСКА Игорю Акинфееву.
Голкипер "Локомотива" Даниил Худяков покидает московский клуб
Вадим Шпинев, агент российского вратаря московского "Локомотива" Даниила Худякова, сообщил, что его клиент покидает клуб по причине окончания срока контракта.
Фото: ФК "Локомотив"