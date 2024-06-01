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Голкипер "Локомотива" Даниил Худяков покидает московский клуб

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Вадим Шпинев, агент российского вратаря московского "Локомотива" Даниила Худякова, сообщил, что его клиент покидает клуб по причине окончания срока контракта.
Фото: ФК "Локомотив"
"Контракт Даниила с "Локомотивом" закончился 31 мая. Даниил получил уведомление", - передаёт слова Шпинева "СЭ".

Напомнил, что Даниил Худяков дебютировал в РПЛ в матче с подмосковными "Химками", выйдя на поле на 54-й минуте после удаления Маринато Гильерме.

Отметим, что в еврокубках российский голкипер дебютировал в возрасте 17 лет, 10 месяцев и 16 дней, тем самым обновив рекорд по возрасту дебюта в основной части еврокубков. Ранее данное достижение принадлежало вратарю московского ЦСКА Игорю Акинфееву.

Локомотив Даниил Худяков
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