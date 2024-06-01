"Говорят об интересе "Рубина", "Урала" и "Химок"? Названы все варианты, где ищут вратарей. Если назвать все команды второй восьмерки, где ищут вратаря, то, конечно, хоть одно попадание будет. Но приоритет для Никиты все тот же - остаться в "Ростове", - цитирует Талаева "Матч ТВ".
В завершившемся сезоне Никита Медведев провёл 17 матчей за "Ростов", пропустил 21 мяч и сохранил свои ворота "сухими" в трёх встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего голкипера в 400 тысяч евро, контракт игрока с клубом истекает этим летом. Сообщалось, что в услугах голкипера заинтересован ряд российских клубов.
Ранее "Ростов" объявил об уходе из клуба голкипера Сергея Песьякова, по итогам чемпионата России-2023/2024 команда Валерия Карпина заняла седьмое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 43 очка в 30-ти встречах.
Агент голкипера "Ростова" Медведева: приоритет для Никиты все тот же - остаться в "Ростове"
Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы голкипера "Ростова" Никиты Медведева, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Ростов"