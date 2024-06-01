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Илич останется главным тренером "Пари НН"

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Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов подтвердил, что главный тренер Саша Илич сохранит свой пост в клубе.
Фото: ФК "Пари НН"
"Илич остается на своем посту? У нас подписан контракт на полтора года. Мы не пересматривали контракт. Руководить командой будет он", - приводит слова Мелика?Гусейнова "Матч ТВ".

Сегодня, 1 июня, "Пари НН" в ответном переходном матче оказался сильнее тульского "Арсенала" (2:0). Таким образом по сумме двух встреч подопечные Саши Илича сохранили свое место в российской Премьер-лиге на будущий сезон.

Напомним, 46-летний сербский специалист возглавил нижегородцев 4 мая, сменив на посту главного тренера Сергея Юрана.

Давид Мелик-Гусейнов Нижний Новгород Саша Илич
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