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Агент - о будущем Помазуна в ЦСКА: наверное, уйдем куда-то в аренду

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Агент вратаря ЦСКА Ильи Помазуна Алексей Сафонов рассказал о будущем игрока.
Фото: Чемпионат.com
- У Ильи еще контракт с ЦСКА на два года. Наверное, уйдем куда-то в аренду. Думаю, это самый вероятный вариант. Если он сейчас вернется и будет сидеть, это не тот вариант. Будет вариант полноценного ухода — рассмотрим его.

Голкипер Илья Помазун, права на которого принадлежат московскому ЦСКА, провел этот сезон в "Урале" на правах аренды. За екатеринбуржцев вратарь провел 34 игры в РПЛ и Кубке России, пропустил 50 мячей и 8 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего игрока в 2,5 миллиона евро.

Напомним, "Урал" финишировал на 14-й строчке в турнирной таблице и по итогам стыковых матчей уступил тольяттинскому "Акрону", вылетев в Первую лигу.

Источник: "Чемпионат"

Илья Помазун ЦСКА
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