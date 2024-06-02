"Валидольный матч, все были на пределе эмоций, особенно во втором тайме. Парни выполнили задачу, которая перед ними стояла", - цитирует слова генерального директора "РБ Спорт".
Напомним, что в сезоне 23/24 "Пари НН" заняли 13 место, набрав 30 очков в 30 турах.
В стыковых матчах за сохранение места в Российской-премьер лиге им противостоял тульский "Арсенал". В первом матче нижегородцы дома уступили со счётом 1:2, но в ответной встрече смогли одержать победу со счётом 2:0 и остаться на четвёртый сезон подряд в РПЛ. Голом у "Пари НН" отметился Кирилл Боженов, а автором победного гола стал защитник тульского "Арсенала" Ботака-Иобома, отправивший мяч в свои ворота.
Генеральный директор "Пари НН" подвёл итоги противостояния с тульским "Арсеналом"
Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов поделился своим мнением по поводу ответного матча нижегородцев против тульского "Арсенала".
Фото: ФК "Пари НН"