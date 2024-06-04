Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Сборные

Словения
19:00
АрменияНе начат
Швейцария
21:15
ЭстонияНе начат
Румыния
21:30
БолгарияНе начат
Австрия
21:45
СербияНе начат
Португалия
21:45
ФинляндияНе начат
Ирландия
21:45
ВенгрияНе начат
Италия
22:00
ТурцияНе начат

Мостовой - о Федотове: есть результат - ты хороший, нет результата - ты сразу плохой

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался об отставке Владимира Федотова из ЦСКА.
Фото: "СЭ"
"Есть результат - ты хороший, нет результата - ты сразу становишься плохим. К сожалению, такова правда всех видов спорта. Здесь даже нечего гадать. ЦСКА занял шестое место, поэтому и уволили. Он занимал второе место с ЦСКА и выигрывал Кубок России - был на коне и все хотели видеть", - цитирует Мостового "Чемпионат".

Сегодня, 4-го июня, московский ЦСКА объявил о назначении Марко Николича на пост главного тренера, ранее этот пост занимал Владимир Федотов, который был уволен из клуба вчера, 3-го июня.

Под его руководством команда стала серебряным призёром чемпионата России и обладателем Кубка страны в предыдущем сезоне. По итогам сезона-2023/2024 "армейцы" заняли шестое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 48 очков в 30-ти встречах. До этого Владимир Валентинович возглавлял "Сочи" - под его руководством команда впервые в своей истории заняла второе место в РПЛ.

Напомним, что Марко Николич возглавлял московский "Локомотив" в сезоне-2020/2021, последним местом работы сербского специалиста был эмиратский "Шабаб Аль-Ахли".

Александр Мостовой ЦСКА Владимир Федотов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится