"Есть результат - ты хороший, нет результата - ты сразу становишься плохим. К сожалению, такова правда всех видов спорта. Здесь даже нечего гадать. ЦСКА занял шестое место, поэтому и уволили. Он занимал второе место с ЦСКА и выигрывал Кубок России - был на коне и все хотели видеть", - цитирует Мостового "Чемпионат".
Сегодня, 4-го июня, московский ЦСКА объявил о назначении Марко Николича на пост главного тренера, ранее этот пост занимал Владимир Федотов, который был уволен из клуба вчера, 3-го июня.
Под его руководством команда стала серебряным призёром чемпионата России и обладателем Кубка страны в предыдущем сезоне. По итогам сезона-2023/2024 "армейцы" заняли шестое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 48 очков в 30-ти встречах. До этого Владимир Валентинович возглавлял "Сочи" - под его руководством команда впервые в своей истории заняла второе место в РПЛ.
Напомним, что Марко Николич возглавлял московский "Локомотив" в сезоне-2020/2021, последним местом работы сербского специалиста был эмиратский "Шабаб Аль-Ахли".
Мостовой - о Федотове: есть результат - ты хороший, нет результата - ты сразу плохой
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался об отставке Владимира Федотова из ЦСКА.
Фото: "СЭ"