Моуринью не рассчитывает на полузащитника "Реала" - источник

Будущий главный тренер мадридского "Реала" Жозе Моуринью, который близок к назначению в испанский клуб, не видит Эдуарду Камавинга ключевым игроком своей команды.
Об этом информирует Defensa Central. По данным источника, португальский специалист хочет расстаться с французским полузащитником и рассматривает вариант с подписанием хавбека "Вулверхэмптона" Жоао Гомеса. Отмечается, что Моуринью намерен строить состав вокруг футболистов, которым полностью доверяет, а Камавинга в этот список не входит.

В текущем сезоне француз провёл 43 матча во всех турнирах. На счету полузащитника два забитых мяча и одна голевая передача.

