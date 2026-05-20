Моуринью не рассчитывает на полузащитника "Реала" - источник

Будущий главный тренер мадридского " Реала " Жозе Моуринью, который близок к назначению в испанский клуб, не видит Эдуарду Камавинга ключевым игроком своей команды.

Об этом информирует Defensa Central. По данным источника, португальский специалист хочет расстаться с французским полузащитником и рассматривает вариант с подписанием хавбека "Вулверхэмптона" Жоао Гомеса. Отмечается, что Моуринью намерен строить состав вокруг футболистов, которым полностью доверяет, а Камавинга в этот список не входит.



В текущем сезоне француз провёл 43 матча во всех турнирах. На счету полузащитника два забитых мяча и одна голевая передача.