"Николич в десять раз лучше Федотова. Он будет давать результаты пару сезонов. Хуже шестого места для ЦСКА быть не может. Надо отдать должное, он профессионал. Но не хочется, чтобы он стал очередным Божовичем", - сказал Селюк.
3 июня, армейский клуб объявил об уходе Владимира Федотова. Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев, объясняя решение заявил, что команде нужна перезагрузка, а также обратил внимание на результаты команды. В завершившемся сезоне "красно-синие" заняли шестое место, набрав 48 очков. В Кубке России "армейцы" остановились в шаге от суперфинала, проиграв петербуржскому "Зениту" по пенальти (1:1, 5:4 пен.). Федотов возглавил ЦСКА в 2022 году, с командой он завоевал серебряные медали чемпионата, а также выиграл Кубок страны.
4 июня руководство "армейцев" объявило, что новым главным тренером будет Марко Николич. Серб уже работал в Российской Премьер-Лиге, в сезоне 2020/21 он возглавлял московский "Локомотив".
Источник: Metaratings
Селюк: Николич в десять раз лучше Федотова. Хуже шестого места для ЦСКА быть не может
Футбольный агент Дмитрий Селюк сравнил Владимира Федотова и нового тренера ЦСКА сербского специалиста Марко Николича.
Фото: Global Look Press