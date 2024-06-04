"Счастье - когда несмотря на все трудности, ничьи, поражения команда живет, борется. Один за всех и все за одного. Как говорится, нас ничто не может вышибить из седла", - цитирует Медведева "СЭ".
По итогам сезона-2023/2024 петербургский занял первое место в турнирной таблице российского чемпионата и стал чемпионом России в шестой раз кряду. В заключительном туре сине-бело-голубые одержали победу над "Ростовом" (2:1), а московское "Динамо" потеряло очки в выездном матче, уступив "Краснодару" (0:1).
Команда Сергея Семака одержала победу над калининградской "Балтикой" в Суперфинале Кубка России со счётом 2:1. Сегодня, 4-го июня, защитник петербургского клуба Данил Круговой покинул команду на правах свободного агента и присоединился к московскому ЦСКА.
Медведев - о требле "Зенита": нас ничто не может вышибить из седла
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев высказался о результатах команды.
Фото: ФК "Зенит"