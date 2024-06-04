"Играть готов только в России. Желание попылить у меня есть: Первая лига, Вторая – готов играть. Но за границу не поеду больше", - цитирует Глушакова "Матч ТВ".
Денис Глушаков объявил об уходе из армянского "Урарту" - в завершившемся сезоне полузащитник провёл двенадцать матчей и отметился одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 37-летнего игрока в 200 тысяч евро.
Напомним, что ранее полузащитник выступал за московский "Спартак", подмосковные "Химки", московский "Локомотив", грозненский "Ахмат", "Пари НН" и костромской "Спартак".
Глушаков: играть готов только в России: Первая лига, Вторая лига - готов
Экс-игрок "Спартака" Денис Глушаков заявил, что готов играть только в России.
Фото: сборная России по футболу