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Глушаков: играть готов только в России: Первая лига, Вторая лига - готов

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Экс-игрок "Спартака" Денис Глушаков заявил, что готов играть только в России.
Фото: сборная России по футболу
"Играть готов только в России. Желание попылить у меня есть: Первая лига, Вторая – готов играть. Но за границу не поеду больше", - цитирует Глушакова "Матч ТВ".

Денис Глушаков объявил об уходе из армянского "Урарту" - в завершившемся сезоне полузащитник провёл двенадцать матчей и отметился одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 37-летнего игрока в 200 тысяч евро.

Напомним, что ранее полузащитник выступал за московский "Спартак", подмосковные "Химки", московский "Локомотив", грозненский "Ахмат", "Пари НН" и костромской "Спартак".

Денис Глушаков
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