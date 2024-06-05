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Защитник "Балтики" Маляров считает, что у команды был неописуемый фарт благодаря Латышонку

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Защитник "Балтики" Кирилл Маляров считает, что без вратаря Евгения Латышонка команда не добилась бы такого успеха в Кубке России.
Фото: Metaratings
"У нас был какой-то неописуемый фарт в Кубке, который на чемпионат особо не распространился, что уже верили в чудо. И всё это было во многом благодаря Жеке Латышонку, без него этой сказки не было бы", - цитирует слова защитника "РБ Спорт".

Напомним, что калининградская "Балтика" смогла дойти до Суперфинала Кубка России, где уступила петербургскому "Зениту" со счётом 1:2. В составе "балтийцев" отличился бразильский полузащитник Алекс Фернандес, а в составе петербуржцев - Нино и Алип. В Чемпионате России-23/24 калининградцы заняли итоговое 15 место, набрав 26 очков, и вылетели в Первую лигу.

После финального матча главный тренер команды, российский специалист Сергей Игнашевич, объявил о своём уходе из "Балтики", которую тренировал на протяжении 3 лет.

Балтика Евгений Латышонок Кубок России Сергей Игнашевич
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