Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Сборные

Гибралтар
19:00
УэльсНе начат
Нидерланды
21:45
КанадаНе начат

"РБ Спорт": Владимир Писарский покинет "Крылья Советов"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Нападающий "Крыльев Советов" Владимир Писарский может покинуть клуб этим летом.
Фото: ФК "Крылья Советов"
По информации источника, нападающий "Крыльев Советов" Владимир Писарский с высокой долей вероятности покинет самарский клуб - агенты уже занимаются поиском вариантов для игрока.

В сезоне-2023/2024 Владимир Писарский провёл 22 матча за самарские "Крылья Советов" во всех турнирах и отметился четырьмя забитыми мячами. Рыночная стоимость 28-летнего игрока, согласно данным интернет-портала Transfermarkt, составляет один миллион евро. Напомним, что нападающий перешёл в самарский клуб из "Оренбурга" зимой 2023 года за 1,35 миллионов евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Источник: "РБ Спорт".

Крылья Советов Владимир Писарский
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится