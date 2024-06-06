По информации источника, нападающий "Крыльев Советов" Владимир Писарский с высокой долей вероятности покинет самарский клуб - агенты уже занимаются поиском вариантов для игрока.
В сезоне-2023/2024 Владимир Писарский провёл 22 матча за самарские "Крылья Советов" во всех турнирах и отметился четырьмя забитыми мячами. Рыночная стоимость 28-летнего игрока, согласно данным интернет-портала Transfermarkt, составляет один миллион евро. Напомним, что нападающий перешёл в самарский клуб из "Оренбурга" зимой 2023 года за 1,35 миллионов евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.
Источник: "РБ Спорт".
"РБ Спорт": Владимир Писарский покинет "Крылья Советов"
Нападающий "Крыльев Советов" Владимир Писарский может покинуть клуб этим летом.
Фото: ФК "Крылья Советов"