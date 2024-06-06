"Почему не вызван Глушенков? А вы прессу не читаете что ли? Глушенков все сказал - была травма, неделю не тренировался, играл на уколах в последнем матче, то же самое можно сказать по Баринову и Пиняеву. Естественно, мы имели информацию до окончательного списка, поэтому и Максим туда не попал", - сказал Карпин.
7 июня сборная Россия проведет выездной товарищеский матч с командой Белоруссии. Встреча пройдет в Минске на олимпийском стадионе "Динамо", стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Максим Глушенков в минувшем сезоне сделал 16 голевых передач за "Локомотив", повторил рекорд РПЛ, ранее такое же количество ассистов сделал бывший нападающий "Зенита" Халк. В Минск не полетел 21-летний полузащитник "Реала Сосьедада" Арсен Захарян, футболист простудился. Сборной также не поможет защитник "Локомотива" Александр Сильянов, врачи рекомендовали не привлекать игрока к предстоящему матчу.
Источник: "РБ Спорт"
Карпин объяснил, почему не включил Глушенкова в состав сборной России на товарищеский матч
Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему не взял на товарищеский матч с командой Белоруссии Максима Глушенкова.
Фото: ФК "Локомотив"