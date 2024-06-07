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Спортдир "Оренбурга" - о Прохине: мы хотим сохранить футболиста на следующий сезон

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Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев высказался о защитнике Даниле Прохине.
Фото: ФК "Ростов"
"Мы хотим сохранить футболиста в "Оренбурге" на следующий сезон. Будем общаться, искать пусти решения, чтобы этот игрок остался в нашем клубе", - цитирует Андреева "СЭ".

В завершившемся сезоне Данила Прохин выступал за "Оренбург" на правах аренды - права на игрок принадлежат "Ростову". Защитник провёл за клуб двенадцать матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 1,5 миллионов евро.

По итогам сезона-2023/2024 "Оренбург" занял 12-е место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 31 очко в 30-ти встречах.

Оренбург Дмитрий Андреев Данила Прохин
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