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В "Оренбурге" высказались о возможном подписании контракта с Георгием Джикией

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Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев высказался о возможном подписании контракта с Георгием Джикией.
Фото: ФК "Спартак"
"Мы не общались с Георгием. Надо понимать, что мы вряд ли потянем его зарплату. Предполагаю, что он попросит больше, чем мы сможем дать", - цитирует Андреева Metaratings.

В завершившемся сезоне Георгий Джикия провёл 12 матчей за московский "Спартак" во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Центральный защитник покинул клуб по истечении контракта - рыночная стоимость игрока, согласно оценке Transfermarkt, составляет 3,5 миллионов евро. Ранее россиянин выступал за "Амкар", "Химик" и "Спартак Нальчик". Ранее в СМИ появилась информация о том, что игрок может перейти в "Химки" или махачкалинское "Динамо".

Оренбург Дмитрий Андреев Георгий Джикия
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