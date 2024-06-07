"Мы не общались с Георгием. Надо понимать, что мы вряд ли потянем его зарплату. Предполагаю, что он попросит больше, чем мы сможем дать", - цитирует Андреева Metaratings.
В завершившемся сезоне Георгий Джикия провёл 12 матчей за московский "Спартак" во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Центральный защитник покинул клуб по истечении контракта - рыночная стоимость игрока, согласно оценке Transfermarkt, составляет 3,5 миллионов евро. Ранее россиянин выступал за "Амкар", "Химик" и "Спартак Нальчик". Ранее в СМИ появилась информация о том, что игрок может перейти в "Химки" или махачкалинское "Динамо".
В "Оренбурге" высказались о возможном подписании контракта с Георгием Джикией
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев высказался о возможном подписании контракта с Георгием Джикией.
Фото: ФК "Спартак"