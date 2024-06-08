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Валерий Карпин: сильно устал от этого сезона

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Главный тренер сборной России и "Ростова" заявил, что сильно устал от завершившегося сезона.
Фото: РФС
"Насколько я устал от этого сезона? Сильно. Буду отдыхать дома с женой и детьми", - заявил Карпин.

Помимо работы в национальной команде Валерий Карпин также возглавляет "Ростов". 55-летний российский специалист привел ростовчан к седьмому месту в Российской Премьер-Лиге, команда набрала 43 очка.

Вчера, 7 июня, сборная России в товарищеском матче в Минске обыграла национальную команду Белоруссии со счетом 4:0. Голами отметились Иван Обляков, Константин Тюкавин, дважды забил Федор Чалов. До этого россияне с таким же счетом обыграли сборную Сербии, а также разгромили Кубу (8:0).

Источник: "Матч ТВ"

Валерий Карпин
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