"Насколько я устал от этого сезона? Сильно. Буду отдыхать дома с женой и детьми", - заявил Карпин.
Помимо работы в национальной команде Валерий Карпин также возглавляет "Ростов". 55-летний российский специалист привел ростовчан к седьмому месту в Российской Премьер-Лиге, команда набрала 43 очка.
Вчера, 7 июня, сборная России в товарищеском матче в Минске обыграла национальную команду Белоруссии со счетом 4:0. Голами отметились Иван Обляков, Константин Тюкавин, дважды забил Федор Чалов. До этого россияне с таким же счетом обыграли сборную Сербии, а также разгромили Кубу (8:0).
Источник: "Матч ТВ"
Валерий Карпин: сильно устал от этого сезона
Главный тренер сборной России и "Ростова" заявил, что сильно устал от завершившегося сезона.
Фото: РФС