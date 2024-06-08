- Была бы Россия силой на Евро-2024? Сборная России давно не проводила официальные матчи. Такие игры - это всегда другое. Хочется поскорее вернуться. При этом мы понимаем реальность, в которой сейчас находимся. Ждём того момента, когда российским командам и сборным дадут возможность вернуться на евроарену. Тяжело оценивать свои силы. По моему мнению, наша сборная достойно играет и готова конкурировать с любыми соперниками, - приводит слова Сафонова Metaratings.ru.
С февраля 2022 года сборная России не принимает участие в официальных международных соревнованиях из-за отстранения, наложенного по политическим причинам УЕФА и ФИФА. Подопечные Валерия Карпина не были допущены к стыковым матчам Чемпионата мира-2022, Лиге наций-2022/2023, отборочному турниру к Чемпионату Европы-2024 и жеребьёвке нового розыгрыша Лиги наций. При этом на Евро-2024 пробились сборные таких стран, как Шотландия, Албания, Словения, Румыния, Грузия.
7 июня в выездном товарищеском матче сборная России разгромила команду Белоруссии со счётом 4:0.
Сафонов ответил на вопрос о гипотетических шансах сборной России на Евро-2024
Голкипер сборной России Матвей Сафонов высказался об уровне национальной команды относительно Евро-2024 после разгромной победы над Белоруссией (4:0).
Фото: ТАСС