Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Сборные

Латвия
0 - 2 0 2
ЛитваЗавершен
Словения
1 - 1 1 1
БолгарияЗавершен
Эстония
4 - 1 4 1
Фарерские островаЗавершен
Молдова
3 - 2 3 2
КипрЗавершен
Венгрия
3 - 0 3 0
ИзраильЗавершен
Швеция
0 - 3 0 3
СербияЗавершен
Швейцария
1 - 1 1 1
АвстрияЗавершен
Португалия
1 - 2 1 2
ХорватияЗавершен
Дания
3 - 1 3 1
НорвегияЗавершен
Бельгия
3 - 0 3 0
ЛюксембургЗавершен
Испания
22:30
Северная ИрландияНе начат

Тюкавин: еще не пережил мысли о том, что "Динамо" не стало чемпионом

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Нападающий сборной России и столичного "Динамо" Константин Тюкавин поделился переживаниями по окончании сезона в РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
"Я еще не пережил мысли о том, что "Динамо" не стало чемпионом. Переживаю. Понятно, что нужно было переключиться на сборную. Но в голове это есть", - цитирует Тюкавина "Чемпионат".

Напомним, московское "Динамо" перед последним туром возглавляло турнирную таблицу РПЛ, но проиграло в гостях "Краснодару" со счетом 0:1 и финишировало на итоговой третьей строчке. Чемпионский титул по итогам сезона достался "Зениту", а краснодарцы завоевали серебряные медали чемпионата России, набрав одинаковое количество очков с "Динамо", но опередив "бело-голубых" по дополнительным показателям.

Константин Тюкавин Динамо
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится