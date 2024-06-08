"Я еще не пережил мысли о том, что "Динамо" не стало чемпионом. Переживаю. Понятно, что нужно было переключиться на сборную. Но в голове это есть", - цитирует Тюкавина "Чемпионат".
Напомним, московское "Динамо" перед последним туром возглавляло турнирную таблицу РПЛ, но проиграло в гостях "Краснодару" со счетом 0:1 и финишировало на итоговой третьей строчке. Чемпионский титул по итогам сезона достался "Зениту", а краснодарцы завоевали серебряные медали чемпионата России, набрав одинаковое количество очков с "Динамо", но опередив "бело-голубых" по дополнительным показателям.
Тюкавин: еще не пережил мысли о том, что "Динамо" не стало чемпионом
Нападающий сборной России и столичного "Динамо" Константин Тюкавин поделился переживаниями по окончании сезона в РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"