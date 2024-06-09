- Все идет своим чередом до официального объявления какого-либо клуба. С ЦСКА по поводу Рифата переговоров не было. Возможен ли переход Жемалетдинова в ЦСКА? Почему бы и нет? Никогда нельзя зарекаться. Жемалетдинов - талантливый, сильный, русский и бесплатный футболист, в поиске. Что еще надо?
Рифат Жемалетдинов, играющий на позиции атакующего полузащитника, защищал цвета московского "Локомотива" с июля 2018 года. Этим летом контракт 27-летнего игрока с "железнодорожниками" истек и Жемалетдинов покинул клуб в статусе свободного агента.
В минувшем сезоне хавбек принял участие в 26 матчах за столичную команду, провел на поле суммарно 803 минуты, забил пять мячей и отдал одну голевую передачу.
Напомним, ранее сообщалось о том, что новый наставник ЦСКА Марко Николич заинтересован в услугах Жемалетдинова.
Источник: Sport24
Агент: Жемалетдинов - талантливый, русский и бесплатный футболист. С ЦСКА переговоров не было
Агент полузащитника Рифата Жемалетдинова Вадим Шпинев высказался о будущем игрока.
Фото: ТАСС