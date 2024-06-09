"Ждать ли нового вратаря в "Зените"? Все возможно", - приводит "Чемпионат" слова Жевнова.
Напомним, в начале июня "Зенит" объявил о пролонгации соглашения с вратарем Михаилом Кержаковым до лета 2025 года и уходе из клуба голкипера Александра Васютина. Ранее сообщалось, что петербуржцы проявляют интерес к вратарю тульского "Арсенала" Никите Кокареву.
Жевнов рассказал, ждать ли в "Зените" нового вратаря
Тренер вратарей "Зенита" Юрий Жевнов рассказал, планирует ли клуб усиление позиции голкипера.
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