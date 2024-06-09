"Соболев хорош в CS2. Играем, но не так часто, как хотелось бы. Он человек занятой. У него чуть другая сфера. В общении офигенный пацан! Прям просто шикарный. С остальными футболистами "Спартака" не так тесно общаюсь. Но они нормальные пацаны. С Соболевым чуть больше общих тем", - цитирует Леонтьева "СЭ".
В завершившемся сезоне Александр Соболев провёл за московский "Спартак" во всех турнирах 34 матча и записал на свой счёт десять забитых мячей и девять голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 7,5 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.
По итогам сезона-2023/2024 красно-белые заняли пятое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30-ти встречах 50 очков. "Спартак" вылетел из Кубка России, уступив в финале Пути регионов калининградской "Балтике" со счётом 0:1. Балтийцам не удалось завоевать трофей - в Суперфинале турнира они потерпели поражение от петербургского "Зенита" (1:2).
Стример Бустер - о Соболеве: он хорош в Counter-Strike 2, играем, но не так часто, как хотелось бы
Известный стример Вячеслав "Buster" Леонтьев высказался о нападающем "Спартака" Александре Соболеве.
Фото: ФК "Спартак"