"Пока мы не можем публично озвучивать решение, так как на данный момент это внутреннее дело клуба. Окончательное решение по будущему Константина Кучаева в "Пари НН" не принято", - цитирует Мелик-Гусейнова "СЭ".
В завершившемся сезоне Константин Кучаев провёл за "Пари НН" во всех турнирах одиннадцать матчей и отметился одной голевой передачей. Полузащитник выступал за волжан на правах аренды, права на игрока принадлежат московскому ЦСКА. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в два миллиона евро.
По итогам сезона-2023/2024 "Пари НН" занял 13-е место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 30 очков в 30-ти встречах. В стыковых матчах волжане одержали победу над тульским "Арсеналом" с общим счётом 3:2.
Гендир "Пари НН": окончательное решение по будущему Кучаева ещё не принято
Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов высказался о будущем Константина Кучаева в клубе.
Фото: "Пари НН"