"Все так, как и написано. Только переговоров ни с кем я не веду. Добавить мне нечего. "Урал" готовится к новому сезону, а я буду формировать состав команды и дальше", - цитирует Иванова Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Григорий Иванов продолжит занимать пост президента екатеринбургского "Урала" в следующем сезоне. По итогам прошедшего сезона "шмели" заняли 14-е место в турнирной таблице российского чемпионата и уступили тольяттинскому "Акрону" в стыковых матчах с общим счётом 2:3 и вылетели в Первую лигу.
Ранее клуб объявил об отставке с поста главного тренера Виктора Гончаренко - белорусский специалист возглавлял команду с лета 2022 года.
Президент "Урала" Иванов: я буду формировать состав команды и дальше
Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что останется в клубе на следующий сезон.
Фото: ФК "Урал"