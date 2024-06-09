– Глушенков мог бы идеально заменить Промеса, но он уже не в “Спартаке”. Не думаю, что “Локомотив” захочет отпустить его.
Напомним, Максим Глушенков принадлежал “Спартаку” с 2019 по 2022 год. Закрепиться в составе красно-белых нападающий так и не сумел. С января 2023 года российский игрок выступает за “Локомотив”. Его действующее трудовое соглашение с железнодорожниками рассчитано до декабря 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Глушенкова в 11 миллионов евро.
Источник: “РБ Спорт”
Александр Мостовой: Глушенков мог бы идеально заменить Промеса в “Спартаке”
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой назвал игрока, который мог бы заменить нападающего Квинси Промеса в “Спартаке”.
Фото: ФК "Локомотив"