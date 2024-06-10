- Второй год подряд мы близки к трофею, почему не везет? Без поражений не бывает побед. Наш клуб молодой. Думаю, у него все еще впереди. И к "Краснодару" придут большие трофеи. Нужно продолжать гнуть свою линию.
Напомним, в сезоне 2022/2023 "Краснодар" уступил московскому ЦСКА в Суперфинале Кубка России. Основное время тогда закончилось вничью со счетом 1:1, в серии пенальти сильнее оказались "армейцы" (5:6).
В минувшем сезоне "быки" завоевали серебряные медали чемпионата России. От первого места, которое занял петербургский "Зенит", краснодарская команда отстала лишь на одно очко.
Источник: "СЭ"
Хавбек "Краснодара" Черников: к нам придут большие трофеи. Нужно продолжать гнуть свою линию
Полузащитник "Краснодара" Александр Черников считает, что трофеи у команды впереди.
Фото: ФК "Краснодар"