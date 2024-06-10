"Гарре - один из лидеров "Крыльев". Для самарцев уход такого футболиста - это потеря. Это явное усиление для "Краснодара". Он должен чувствовать себя лидером в такой команде, а в "Краснодаре" это будет тяжело. Класс игроков выше, чем в "Крыльях" и задачи перед клубом другие", - цитирует Граната "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что нападающий "Крыльев Советов" Бенхамин Гарре может перейти в "Краснодар" в летнее трансферное окно. В завершившемся сезоне аргентинец провёл за самарский клуб во всех турнирах 25 матчей и отметился девятью забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в восемь миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.
По итогам сезона-2023/2024 "Крылья Советов" заняли девятое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 41 очко в 30-ти встречах. "Быки" расположились на второй строчке с 56-ю очками.
Гранат: Гарре - явное усиление для "Краснодара", для самарцев уход такого футболиста станет потерей
Экс-игрок сборной России Владимир Гранат высказался о возможном переходе Бенхамина Гарре из "Крыльев Советов" в "Краснодар".
Фото: ФК "Крылья Советов"