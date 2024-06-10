"Наличие разбирательства в отношении Сафонова никак не повлияет на его трансфер. В спортивной сфере не проводится каких-то проверок. То, какие проводятся проверки, зависит индивидуально от каждого клуба, но никакие регламентирующие документы не запрещают заключение договора с таким игроком", - отметила юрист.
Ранее сообщалось, что голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов имеет задолженность по алиментам перед своей бывшей женой, называлась сумма в 60 миллионов рублей. Как отмечали в СМИ, это обстоятельство может повлиять на переход российского голкипера в "Пари Сен-Жермен" в связи с тем, что футболисту запретили выезжать за пределы страны.
Во французском клубе все равно намерены заполучить Сафонова этим летом и не видят для себя рисков потери репутации. Ожидается, что сумма трансфера составит 20 миллионов евро с учетом бонусов. Авторитетный журналист Фабрицио Романо ранее писал, что сделка почти завершена.
Источник: Metaratings
Спортивный юрист Анцелиович: наличие разбирательства в отношении Сафонова никак не повлияет на его трансфер
Руководитель спортивной практики юридического агентства Clever Consult Анна Анцелиович прокомментировала информацию о возможном срыве трансфера голкипера Матвея Сафонова в "ПСЖ".
Фото: ФК "Краснодар"