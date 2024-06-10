"Он сильный опытный футболист. Конечно, он поможет, усилит нас", - цитирует слова полузащитника "РБ Спорт".
Джикия перешёл в московский "Спартак" из пермского "Амкара" 26 декабря 2016 года. Сумма трансфера составила 150 млн рублей. В составе московского клуба провёл 215 игр, в которых забил 5 мячей и отдал 11 голевых передач. 29 октября 2019 года был признан лучшим игроком сезона 18/19 в составе красно-белых. Также является обладателем премии "Футбольный джентельмен года-2021".
Трансферная стоимость российского защитника интернет-порталом Transfermarkt оценивается суммой в 3,5 млн евро.
Глебов считает, что Джикия усилил бы "Ростов"
Полузащитник "Ростова" Данил Глебов высказал своё мнение по поводу усиления ростовского клуба Джикией.
Фото: ФК "Ростов"