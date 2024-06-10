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Источник: "Зенит" ведёт переговоры с "Ростовом" по Глебову

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Петербургский "Зенит" ведёт переговоры с "Ростовом" по поводу перехода российского полузащитника Глебова.
Фото: ФК "Ростов"
Как сообщает источник, петербургский "Зенит" заинтересован в российском полузащитнике "Ростова" Глебове. Стороны ведут переговоры по поводу трансфера, но пока без какой-либо конкретики.

Напомним, что Данил Глебов провёл в сезоне 23/24 39 матчей, в которых отметился 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.

Трансферная стоимость российского полузащитника оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 8 млн евро.

Источник: телеграм-канал "КБ Телега"

Бертран Траоре Зенит Ростов Данил Глебов
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