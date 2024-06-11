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"РБ Спорт": "Ростов" не ведёт переговоры с "Зенитом" по трансферу Глебова

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"Ростов" не ведёт переговоры с петербургским "Зенитом" по трансферу Данила Глебова.
Фото: ФК "Ростов"
По информации источника, информация о переговорах "Ростова" и "Зенита" по трансферу Данила Глебова не соответствует действительности.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что петербургский "Зенит" желает приобрести полузащитника "Ростова" Данила Глебова и клубы уже вступили в переговоры. В завершившемся сезоне россиянин принял участие в 39-ти матчах южан во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в восемь миллионов евро.

Источник: "РБ Спорт".

Ростов Зенит Данил Глебов
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