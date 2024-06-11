По информации источника, информация о переговорах "Ростова" и "Зенита" по трансферу Данила Глебова не соответствует действительности.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что петербургский "Зенит" желает приобрести полузащитника "Ростова" Данила Глебова и клубы уже вступили в переговоры. В завершившемся сезоне россиянин принял участие в 39-ти матчах южан во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в восемь миллионов евро.
Источник: "РБ Спорт".
"РБ Спорт": "Ростов" не ведёт переговоры с "Зенитом" по трансферу Глебова
Фото: ФК "Ростов"