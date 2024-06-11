"Я у него много чего спрашиваю и интересуюсь. Потому что для меня это большой игрок и большой человек. Сильно ли ослабнет "Локомотив" после ухода Рифата Жемалетдинова и в случае ухода Миранчука? Я думаю, когда такие игроки уходят, это будет удар для любого клуба", - цитирует Карпукаса "Известия".
Ранее агент Антона Миранчука заявил, что его клиент покинет "Локомотив" на правах свободного агента. В завершившемся сезоне полузащитник принял участие в 38-ми встречах и отметился восьмью забитыми мячами и семью результативными передачами. Рыночная стоимость игрока, по версии интернет-портала Transfermarkt, составляет шесть миллионов евро.
Ранее клуб объявил об уходе на правах свободного агента Рифата Жемалетдинова, а также Станислава Магкеева, Даниила Худякова и Артёма Дзюбы. По итогам сезона-2023/2024 команда Михаила Галактионова заняла четвёртое место в турнирной таблице российского чемпионата.
Карпукас - о возможном уходе Миранчука: когда такие игроки уходят, это будет удар для любого клуба
Полузащитник "Локомотива" Артём Карпукас высказался о возможном уходе Антона Миранчука.
Фото: ФК "Локомотив"