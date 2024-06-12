По информации источника, азербайджанский "Карабах" уже сделал предложение "Краснодару" по трансферу полузащитника Кади Боржеса. Сам игрок хочет вернуться в "Карабах", за который он выступал ранее.
В завершившемся сезоне Кади Боржес провёл за "Краснодар" во всех турнирах 33 матча и отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 2,5 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Кади выступал за "Карабах" c 2021 по 2023 год.
По итогам сезона-2023/2024 команда Мурада Мусаева заняла второе место в турнирной таблице российского чемпионата, "быки" набрали 56 очков в 30-ти встречах и отстали от чемпионского "Зенита" на одно очко.
Источник: "РБ Спорт".
"РБ Спорт": "Карабах" сделал предложение "Краснодару" по трансферу Кади
Азербайджанский "Карабах" хочет приобрести полузащитника "Краснодара" Кади Боржеса.
Фото: ФК "Краснодар"