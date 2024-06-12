"Дзюба уже заработал на всю жизнь вперед, наверное. Я думаю, Артем еще поиграет пару годиков. Просто сейчас надо правильно распределить силы и выбрать, куда перейти. Я думаю, Артем это все оценивает нормально, с холодной головой", - цитирует Сергеева "РБ Спорт".
Напомним, что московский "Локомотив" объявил об уходе Артёма Дзюбы на правах свободного агента. В сезоне-2023/2024 нападающий принял участие в 26-ти матчах и записал на свой счёт четыре забитых мяча и четыре голевые передачи. Рыночная стоимость игрока, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет два миллиона евро. По итогам сезона московский "Локомотив" занял четвёртое место в турнирной таблице российского чемпионата - команда набрала 53 очка в 30-ти встречах.
Ранее Артём Дзюба выступал за "Ростов", "Спартак", "Томь", "Зенит", тульский "Арсенал" и турецкий "Адана Демирспор". На счету форварда 55 матчей за национальную команду России и 30 забитых мячей.
Сергеев: Дзюба уже заработал на всю жизнь вперед. Думаю, Артем еще поиграет пару годиков
Нападающий "Зенита" Иван Сергеев высказался об Артёме Дзюбе.
Фото: ФК "Локомотив"