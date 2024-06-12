Полузащитник санкт-петербургского "Зенита" Зелимхан Бакаев, выступающий на правах аренды за клуб "Аль-Вахда" из ОАЭ может стать игроком московского "Спартака". Как сообщает издание "РИА Новости", сине-бело-голубые планируют включить Бакаева в сделку по приобретению у "Спартака" нападающего Александра Соболева.
Зелимхан Бакаев является воспитанником красно-белых. Летом 2022-го года он перешел из "Спартака" в "Зенит" на правах свободного агента. В сезоне 2023/24 Зелимхан Бакаев принял участие в 19-ти матчах "Аль-Вахды" в чемпионате ОАЭ. На счету футболиста 1 гол и 3 результативные передачи.
Зелимхан Бакаев может стать частью сделки по трансферу Александра Соболева из "Спартака" в "Зенит"
Фото: официальный сайт "Спартака"