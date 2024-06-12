Полузащитник калининградской "Балтики" Данила Козлов может продолжить карьеру в "Краснодаре". По данным "РБ Спорт", "горожане" готовы увеличить свое предложение по игроку до 2-х миллионов евро, а также включить в сделку одного из своих игроков. Сам Козлов, как сообщается, положительно относится к перспективе перехода в "Краснодар".
Напомним, Данила Козлов перебрался в "Балтику" из "Зенита" в январе 2024-го года за 350 тысяч евро. Санкт-петербургский клуб также претендует на футболиста. У сине-бело-голубых есть опция первоочередного выкупа Козлова. В 10-ти матчах РПЛ в составе "Балтики" в весенней части сезона Козлов отметился 2-мя голами 4-мя голевыми передачами.
"РБ Спорт": "Краснодар" готов предложить "Балтике" 2 млн евро за Козлова и включить в сделку одного игрока
"Краснодар" не оставляет попыток приобрести полузащитника "Балтики" Данилу Козлова.
Фото: официальный сайт "Балтики"