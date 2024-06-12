"Может ли Георгий Джикия оказаться в Турции? Да, может оказаться в Турции", - приводит слова Шпинева "СЭ".
В минувшем сезоне Георгий Джикия выступал в составе московского "Спартака". На счету экс-защитника сборной России 12 матчей за красно-белых во всех турнирах. Контракт Джикии с московским клубом истек 31-го мая текущего года. Ранее сообщалось, что услуги футболиста были предложены нескольким московским клубам.
По данным СМИ, интерес к Джикии также проявляет "Ростов". Ранее агент Шпинев заявлял в интервью, что зимой у его клиента были варианты с продолжением карьеры в Турции и Саудовской Аравии.
Агент Шпинев: Джикия может оказаться в Турции
Вадим Шпинев, агент экс-защитника "Спартака" Георгия Джикии, высказался о карьерных перспективах своего клиента.
Фото: официальный сайт "Спартака"