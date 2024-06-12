"В принципе, он может помочь командам уровня "Акрона", "Химок" или махачкалинского "Динамо". Им нужен лидер и символический медийный актив. Другое дело, что Дзюба – футболист дорогой. Мало кто может себе позволить платить ему большую зарплату", - сказал Червиченко.
В прошедшем сезоне Дзюба играл за московский "Локомотив", в 21 матче нападающий забил четыре гола и сделал три голевые передачи. В настоящее время у форварда закончился контракт с клубом, "железнодорожники" отказались продлевать соглашение. По информации СМИ, Артем может продолжить карьеру в "Шанхай Шэньхуа", которым руководит российский тренер Леонид Слуцкий. Недавно футболист опубликовал фотографию из города Шанхая, где базируется китайский клуб.
Подмосковные "Химки" одержали победу в Первой лиге и получили право играть в следующем сезоне в РПЛ. Также в высший дивизион перешли махачкалинское "Динамо", занявшее второе место, и тольяттинский "Акрон", который пробился в Российскую Премьер-Лигу через стыковые матчи с "Уралом".
Источник: Metaratings
Червиченко: Дзюба может помочь командам уровня "Акрона" или "Химок". Другое дело - футболист дорогой
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался по поводу формы 35-летнего нападающего Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Локомотив"