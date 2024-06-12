"В Америке или Бразилии, где половина населения темнокожие, больше расизма, чем в России! Просто это же бывает не расизм, а вкус человека: кому-то больше нравится славянская внешность, кому-то - азиатская. Но в этом нет ничего плохого. В маленьких городах могу встретить удивление, что темнокожий ходит по улице. Но в Краснодаре, Москве или Питере на тебя никто не станет таращиться просто потому, что ты не местный", - заявил Касинтура.
26-летний ангольский полузащитник Эгаш Касинтура выступает в составе махачкалинского "Динамо" с лета 2023-го года. В Первой лиге 26-летний футболист принял участие в 33-х матчах. На счету Касинтуры 5 забитых мячей и 9 результативных передач. Махачкалинское "Динамо" набрало 61 очко в 34-х матчах сезона.
Данный результат позволил команде из столицы Дагестана занять 2-е место в итоговой таблице Первой лиги и завоевать прямую путевку в РПЛ, минуя стыковые матчи с командами Премьер-лиги. До перехода в "Динамо" Касинтура выступал в РПЛ в составе "Уфы". На счету ангольца 3 результативные передачи в 27-ми матчах в Премьер-лиге.
Источник: "Матч ТВ"
Эгаш Касинтура: в Америке или Бразилии, где половина населения темнокожие, больше расизма, чем в России
Полузащитник махачкалинского "Динамо" Эгаш Касинтура рассказал, сталкивался ли с расизмом в период жизни в России.
Фото: официальный сайт "СКА-Хабаровск"