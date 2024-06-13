По информации источника, защитник Михайло Баньяц хочет получать больше игровой практики, клуб готов отпустить игрока, сам футболист хотел бы играть в Европе.
В сезоне-2023/2024 Михайло Баньяц провёл за "Краснодар" во всех турнирах 25 матчей и записал на свой счёт две голевые передачи. Рыночная стоимость игрока, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 1,5 миллионов евро, контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2026 года. Ранее серб выступал за "Бачка Топола" и "Инджию". Напомним, что Баньяц перешёл в стан "быков" сербской "Бачка Тополы" летом 2022 года за 1,6 миллионов евро.
Источник: "РБ Спорт".
"РБ Спорт": Баньяц покинет "Краснодар" в летнее трансферное окно
Защитник Михайло Баньяц покинет "Краснодар" этим летом.
Фото: ФК "Краснодар"